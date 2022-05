Järvamaa lapsed hakkavad elupäästmist harjutama

„Meeskonnatöö on tähtis, selle olulisus on läbiv kogu laagri vältel, kõikides harjutustes. Koos toimetamine ja üksteise abistamine, sealhulgas ohu märkamine, ning oskus ohuolukorras käituda on edaspidiseks eluks hädavajalik,“ sõnas laagri korraldaja ja Eesti Punase risti lääne regiooni koordinaator Piret Seire ning lisas, et mida rohkem on meie seas inimesi, kes oskavad vajadusel teisi aidata, seda turvalisem on ühiskond tervikuna.