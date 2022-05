Tööandjad peavad töötajate leidmiseks vaeva nägema

AS Hoolekandeteenused tiimijuht Liis Kurg tutvustas värbamispäeval võimalust asuda tööle tegevusjuhendajana Türi Kodus. Kurg sõnas, et praegu otsivad nad kaht inimest. «Peame kõvasti vaeva nägema,» märkis ta ja lisas, et viimase üheksa aasta jooksul on see esimene kord, kus Türi Kodusse töötajaid nii raske leida on.