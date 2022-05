Sõjapõgenikud said ministeeriumilt SMS-i

Siseminister Kristian Jaani märkis, et kasu elukoha registreerimisest on mõlemapoolne. „Pärast elukoha registreerimist on sõjapõgenikel ligipääs Eesti elanikule mõeldud teenustele ja toetustele, nagu näiteks sotsiaalabi, tervishoiuteenus, tasuta ühistransport või kooli- ning lasteaiakoht. Riigil on aga omakorda parem ülevaade sõjapõgenikest, et neile tõhusamalt abi korraldada,“ rääkis ta.