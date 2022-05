Kõndiv jalgpall tekitas väärikas eas mängijates hasarti

Paide Linnameeskonna turundusjuht Arto Saar rääkis, et talle tuli kunagine Eesti jalgpalli liidu algatus meelde, kui ta oma kooliõpingutes rääkis sotsiaalse innovatsiooni teemal võimalusest läbi jalgpalli erinevaid inimesi koos tegutsema panna. "Enamasti on eakad just need, kes jäävad spordielamustest kõrvale ega saa tervislikel põhjustel enam paljudel aladel kaasa lüüa," märkis ta.