Järvamaa pärimuspäeva peetakse Vargamäel

"Külakostiks too väike etteaste oma repertuaarist. Tore, kui saad ka teisi peolisi tegevusse kaasata," palub muusem oma kodulehel avaldatud teates. Külalisesineaks on Duo Tuus.

Kaasa on soovitav võtta ka piknikukorv. Eestvedajaks pärimuspäeva korraldamisel on tänavu Albu kooli muusikaõpetaja, pilliringide juhendaja ning segakoori Sink-Sale-Proo dirigent Kaja Kraav, kes pälvis täbavu aasta folkoorikuraatori tiitli.

Suvisted on suve vastuvõtmise pühad. Karjasele tähendasid suvisted vaba päeva või vähemalt vaba hommikupooliku saamist.

Põllunduses tähendas see Eesti rahvatraditsioonis külvitööde lõpetamist ning lühikest hingetõmbamisaega enne heinateo algust. Koduste tööde ja talituste seas on suvitetel tähtsaimaks üldine elamukorrastus: erilise hoolega pestakse põrandaid, puhtaks pühitakse õu ning jalgrajadki. Kõik need ettevalmistused peavad kaskede toomise ajaks tehtud olema. Suvistekombestiku pearõhk kaldub noorte ühistele kooskäimistele, lembetunnete avaldamisele ja meelelahutustele.