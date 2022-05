Uhke tulemus: Michelini tunnustuse sai ka Põhjaka restoran

„Eesti on üks neist riikidest, mida meie inspektorid on juba mitu aastat suure huviga põhjalikult uurinud. Pärast mitut kuud mööda riiki Tallinnast Tartuni ja Mäekülast Kloogarannani reisimist leidsid nad eest elava kulinaariaskeene, mis on täis kvaliteetseid asutusi ja mitmekesiseid kööke. Tõstes esile andekaid kokkasid ja professionaale, kes esitavad nii klassikalist Eesti kui ka rahvusvahelist repertuaari, on esimene restoranivalik suurepärane kutse põneva gastronoomilise sihtkoha avastamiseks,“ ütles Michelin Guide´si rahvusvaheline direktor Gwendal Poullennec.