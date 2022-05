Põhjaka mõis pälvis Michelini tunnustuse

Michelin Guide Estonia esimene väljaanne esitles 31 restorani, mille hulgas on kaks söögikohta, mis said esimesena Eestis ühe Michelini tärni, lisaks pälvib viis restorani Bib Gourmand’i auhinna ja kaht restorani on tunnustatud Michelini rohelise tärniga pühendumuse eest jätkusuutlikule gastronoomiale.