Türi lasteaiapere läbis autovabal nädalal ligi 1400 kilomeetrit

"Meie eesmärgiks oli sel viisil kokku koguda 645 kilomeetrit, mis on ühtlasi ka Eesti maismaapiiri pikkuseks, kuid meie usin lasteaiapere läbis kilomeetreid lausa 1390," teatab Türi lasteaed oma sotsiaalmeedialehel.

See tähendab, et 9.-13. maini väldanud autovabal nädalal ületati seatud eesmärk kahekordselt. Nii on lasteaial põhjust oma aktiivsuse üle uhkust tunda.