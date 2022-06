Paide linna avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm kinnitas, et linna rannavalve hange on läbi viidud. "Tuli kaks pakkumist. Parima pakkumise tegi Forus Security AS ja rannavalvet teeb kaks vastava erialase ettevalmistuse saanud töötajat," avaldas ta.