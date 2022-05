Vallakodanikeni, kes on vastvalminud rakenduse oma telefoni laadinud, jõuab nüüd selle kaudu omavalitsusega seonduv vajalik ja kiirloomuline teave.

Nutirakendus, mille nii-öelda kodanikunimetus on lihtsalt Türi valla äpp, sai ka särtsakama ja suupärasema nime TÄPP (Türi valla äpp) ning tunnuslause «Türi ilma äpita on nagu I ilma täpita». Slogani autor on Türi Rahvalehe toimetaja ja valla avalike suhete spetsialist Teet Reier.