Omavalitsused saavad kriisivalmisoleku suurendamiseks küsida riigilt toetust

Mullu päästeameti läbi viidud omavalitsuste kriisideks valmisoleku uuring näitas, et kuigi omavalitsuste valmisolek kriisideks on paranenud, vajavad siiski arendamist omavalitsuste toimepidevus kriisides, kriisijuhtimise võimekus ning riskide kommunikeerimine elanikkonnale.

„Kohalikud omavalitsused on taotlusi saanud esitada juba kaks nädalat ning saan kinnitada, et omavalitsustel on rahastuse üle hea meel ning huvi on suur. Ka meil on hea meel, et saame esmakordselt sellist tuge pakkuda,“ selgitas päästeameti kriisivalmiduse nõunik Terje Lillo.