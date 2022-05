Jaanus Murakas: Kaugemale kui 300 kilomeetrit pole nii mõtet toorpiima vedada

Murakase sõnul on piimasektori eripäraks, et lõpptoote kvaliteeti mõjutavad kõik tootmisahela lülid: nii piimakarja kasvatamine, söödapool kui toorpiima käsitlemise nõuded. Enamikus Euroopa riikides kehtivad kõrgemad kvaliteedinõuded piimatoodetele ja selles valguses on Eestis vaja piimatoodete kõrgematele kvaliteedinõuete vastamiseks tootmisprotsesse veelgi kaasajastada ja teha investeeringuid. Kõik see eeldab aga kulutuste tegemist ajal, kus kõik sisendhinnad on tõusnud.