Hea Teeninduse Kuul kiideti enim R-Kioski teenindajaid

Heateenindus.ee asutaja ja juhi Urmas Kõivu sõnul kiideti märtsikuu jooksul Eestis teenindajaid 22798 korral. "See on suurepärane tulemus ning usun, et see süstib teenindajatesse ja nende juhtidesse tublisti tahtmist ja indu teenindustööd järjest paremini ja kvaliteetsemalt teha", ütles Kõiv. "Mul on väga hea meel, et R-Kiosk on jätkuvalt pühendunud suurepärase teeninduse pakkumisele ning seda näitab ka selleaastane tulemus. Kliendid on neid pingutusi märganud ja selle üle on vaid rõõm"