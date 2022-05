Reovesi näitab Paides viiruse madalamat seisu

Veeproov. Pilt on illustratiivne.

Kui SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees on üle Eesti endiselt valdavalt mõõdukal tasemel, 65% proovidest püsivad kollase piires, siis kõige madalamad on need näitajad Paides, Põltsamaal, Paldiskis ja Valgas, kõige kõrgema viiruse tasemega aga Jõgeval, Kärdlas ja Laagris.