Paide batuudihüppaja jõudis Euroopa paremikku

Krete Kaasiku treener Katrin Kaasik ütles, et nad mõlemad on väga rõõmsad ja elevil. "Tunne on hea, sest poolfinaali jõudmine oligi esmaseid eesmärke. Kretel on küll varasemast rahvusvaheliste võistluste kogemusi, kuid täiskasvanute konkurents on hoopis midagi muud," sõnas ta.