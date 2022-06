Paide piimatööstus sai nurgakivi, sarikapidu hingab kuklasse

E-Piim tootmise juhatuse esimees Jaanus Murakas selgitas, et rituaali täitmist takistasid varem koroonapiirangud: "Lükkasime kavandatud nurgakivi panekut korduvalt piirangute tõttu edasi ja arutasime nüüd ehitaja Nordeconiga, et viimane aeg on sündmus maha pidada, sest ehitusjärg on juba nii kaugel, et varsti tuleb sarikapidu ette võtta."