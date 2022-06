Vapsik – sipelgapihtne hiidherilane

Eelseisvaks suveks pole eestimaised ilmatargad just ülemäära optimistlikke prognoose rannailma ja jaanipäeva kohta teinud. Samuti paistab, et külm talv ja pikalt vindunud kevad on sääskedele ainult hästi mõjunud ja kauplustel on seega oodata tõrjevahendite head läbimüüki. Ent suvisel ajal on lisaks sääskedele ringi lendamas veel teisigi tüütuid putukaid. Neist üks kardetuim, sageli küll põhjendamatult, on vapsik.