Nädalavahetusel on neli lilleaeda külalistele valla

Koigi kooli direktor Annela Ojaste ütles, et esimest korda osalesid nad Euroopa avatud aedade festvalil eelmisel aastal ja üllatuseks tuli rahvast kohale omajagu, ligi 60 huvilist. «Kogemus näitas, et inimestel on huvi, mistõttu otsustasime ka tänavu kaasa lüüa,» lausus ta. «Meie mõisaaed on tõesti väga ilus ning meil on aednik, kes oskab hästi seda tutvustada ja huvilised ringkäigule viib.»