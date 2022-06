Eesti inimeste rahulolu oma elukohaga sõltub otseselt kohalike teenuste tasemest

Uuringus osalenud 76 omavalitsusest paistavad keskmisest parema teenuste kvaliteedi ja rahulolu poolest silma 27. “Näiteks on Tartu linn teenuste kvaliteedilt teisel kohal ja linna kui elukohaga on seal rahul lausa 81% vastanutest,” märkis rahandusministeeriumi andmeanalüütik Ats Aasmaa.

Seosed saadi kõrvutades rahulolu-uuringu tulemusi minuomavalitsus.ee toodud teenuste andmetega. Aasmaa hinnangul on nii saadud rahulolu kujunemisest varasemaga võrreldes täpsem ning samas ka erisusi välja tuua võimaldav pilt. “Ühelt poolt on ootuspärane, et kohalikud teenused üldjuhul inimeste rahulolu mõjutavad, samas kinnitavad erandid reeglit,“ nentis ta. “Nii on järjekordselt Eestis oma koduvallaga kõige rahulolevamad Muhu inimesed, kuigi sealsete teenuste tase nii kõrget tulemust ei ennustaks. Teisalt särab Harku vald küll kõrge keskmise teenustasemega, aga rahulolu jääb vajaka,” tõi Aasmaa välja.