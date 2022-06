LHV kaudu saab nüüd osta USA aktsiaid jupikaupa

„Meil on väga hea meel, et lõime esimese kohaliku pangana võimaluse osta murdosasid maailma juhtivate ettevõtete aktsiatest ja saada selle kaudu osa nende edust ka juhul, kui investeeritavad summad on veel väikesed,“ kommenteeris LHV investeerimisteenuste juht Andres Suimets.

„Nüüd saavad uued ja olemasolevad investorid osta selliste tuntud ettevõtete aktsiaid nagu Apple, Microsoft või Tesla juba paari euroga. See muudab välisbörsidele investeerimise võimalikuks kõigile ja alustamise varasemast lihtsamaks. Lisaks on Kasvukontoga võimalik investeerida enda poolt valitud aktsiatesse iganädalaselt automaatselt, investor saab hajutada oma ostutehinguid pikema perioodi peale ega pea valima ühte hetke ostutehingu tegemiseks, samuti ei pea piirduma ühe aktsiaga vaid saab regulaarselt investeerida mitmesse ettevõttesse korraga,“ lisas Suimets.

„Huvi investeerimise vastu on kiiresti kasvanud. Täna on huvilistel võimalik investeerimisega alustada tasuta, tehes esimesed tehingud Balti börsidel, ent näeme, et huvi on kiiresti kasvanud ka välisaktsiate vastu. Samas küündib mõnegi populaarseim USA ettevõtte aktsia tükihind tuhandetesse dollaritesse ja on seetõttu jäänud seni paljudele kättesaamatuks. Enam ei ole investori portfelli suurus või vabad vahendid piiravaks teguriks ja ka välisaktsiatesse saab investeerida kohe, kui see huvi tekib, ning alustada oma teekonda investorina võimalikult varakult,“ rääkis Suimets.