Panganduse roll ettevõtete toetamisel

Tooks välja neli aspekti. Esimesena tuleks välja tuua rekordiline inflatsioon, kuid selle põhjustasid juba COVIDist tingitud globaalsed tarneahelate probleemid ja nüüd annab täiendavat hoogu sõda Ukrainas, tõstes kiirelt toormete ja energiakandjate hindu. Teiseks, tulenevalt vähesest ekspordist Venemaa ja Valgevene suunal, siis eksporti see nii väga pole mõjutanud. Impordi osas - ehk meie ettevõtete sisendkaubad - on mõju mõneti suurem, kuid siiski ületatav. Kolmandaks on üldine investeerimis- ja tarbimiskindlus, mis siiski üllatavalt pole väga nõrgenenud. Neljandaks on ja jääb pikaajaliseks probleemiks tööjõu puudus, kus lisandunud, pealtnäha suur põgenikevool ei pruugi siiski vajatavate oskuste mittekattuvuse tõttu paljudes kohtades leevendust anda. Pikas pildis aga kindlasti noorema põlvkonna siiajäämine ning edukas integreerimine ühiskonda annaks positiivse mõju.

Kindlasti on. Lisaks kallile elektrihinnale on väga kiire tõusu teinud ka gaasi hind. Eestis on maagaasi peamine tarbija tööstus, kus kulutatakse sellest umbes kolmandik. Energiaintensiivset tööstust, nagu on näiteks alumiiniumi, väetiste või tselluloositootmine, esineb Eestis küll vähe, ent ilmselt paneb praegune energiahind proovile ka siinse puidu- ja metallitööstuse ning mõjutab ka põllumajandust, metsandust, ehitust ja kõiki teisi sektoreid. Teisalt on selge ka see, et energiahinnad ei saa lihtsalt jätkata sama tempoga kasvamist. Mingil hetkel hakkab vastu tulema tööstus- ja eratarbijate taluvuslävi, kust edasi hakatakse lihtsalt tarbimist piirama, mis omakorda seab loomuliku lae ka hinnale. Kui sellest midagi positiivset otsida, siis pikemas plaanis aitab praegune hinnašokk kaasa mitte ehk vaid Euroopa kaitsevõime, vaid ka energiakindluse paranemisele ja roheinvesteeringute tegemise kiirendamisele.