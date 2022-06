Türi ja Järva valla inimesi rahuldab elukoht rohkem kui Paide linna inimesi

Rahulolu koduomavalitsusega on erinev. Maailmapanga konsultant Robert Lipinski sõnas, et vastupidi üleeestilisele keskmisele tulemusele leidub linnu ja valdu, kus rahulolevate elanike osa on kõigest 20-30 protsenti. Samal ajal leidub kohti, kus elab rahulolevaid inimesi üle 80 protsendi. Näiteks Muhu vallas on selliseid elanikke 90 protsenti, mis on Eestis suurim. Väga rahul on oma kodukohaga ka Võru, Keila ja Tartu linna inimesed, kus nende osa on üle 80 protsendi.