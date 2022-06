Kõrvalseisja pilk aitas noortele vutiässadele hoogu juurde anda

Linnameeskonna noortetöö juht Margus Luts ütles, et Nixon on kogenud jalgpallitreener, kes hea tahte saadikuna käibki mööda maailma ning jagab oma kogemusi ja nõuandeid, kuidas treeningud lastele ja noortele põnevamaks teha ning milliseid meetodeid kasutada. «Pärast Eestit pidi ta koolitustega liikuma Moldaaviasse, Keeniasse ja Ameerikasse,» märkis ta.

Luts selgitas, et see polnud ühekordne ettevõtmine, vaid mõne aja möödudes, näiteks sügisel, tuleb Nixon tagasi ja vaatab, kuidas asjad on arenenud. «Esmalt vaatles ta klubi treeningrühmade treeninguid ja hiljem vestles treeneritega, andes tagasisidet, mis oli hästi, mis halvasti,» lausus ta.