Omavalitsuste liit sai uue juhi

Täna kogunes Paides liidu kõrgeim juhtorgan – üldkoosolek, et valida liidule uus esimees. Vajaduse uue esimehe järele tingis asjaolu, et senine esimees Siret Pihelgas astus Paide linnapea kohalt tagasi ja ei naasnud ka linnavolikogusse. Nimelt saavad omavalitsuste liidu üldkoosoleku liikmed olla vaid volikogude ja valitsuste liikmed, kelle hulgast omakorda selguvad liidu juhatuse liikmed.

Toomas Tammik ütles tänusõnad eelmisele esimehele Siret Pihelgasele, et ta selle vastutuse võttis. "Ta tegi meie kõigiga väga head koostööd. Lahendame üheskoos ühistranspordi ja kriisi küsimusi, miks mitte ka sotsiaalsfääris koostööd teha. Koostöö ongi maakonnas väga hea, seda suunda tuleb hoida, lahendada ühiselt muresid ja jagada rõõme,“ ütles ta.

„Kuigi oleme Tallinnale päris ligidal, võin öelda, et oleme ääremaa ja vajame lisatähelepanu, mida seni on saanud näiteks Setumaa, Peipsiveere arenguprogramm, Ida-Virumaa, Kagu-Eesti ja saared. Ega keegi teine meie muresid kuuldavaks ei tee ega valitsuseni vii, kui me ise,“ rääkis Tammik.