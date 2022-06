Abivahend, mida ei tasu suvel puhkusereisile minnes maha unustada

Füüsilise aktiivsusega sama oluline on puhkeaeg. Nutikella abil on võimalik analüüsida uneandmeid, et selle põhjal parandada oma unekvaliteeti ja suvepuhkuse ajal maksimaalselt lõõgastuda.

Käed-vabad kaardilugemissüsteem otse randmelt

Miski ei tekita rohkem ärevust, kui võõras kohas ära eksimine. Õnneks ei pea me tänapäeval liikuma enam paberkaardi järgi, sest navigatsioonivõimalused on viidud järgmisele tasemele ja ka paljudele nutividinatele on sisse ehitatud GPS-jälgimisüsteem.

Nii looduses viibides kui ka tundmatutel linnatänavatel seigeldes vajame tihti pisut juhendamist. Mõnel ürgsemal või lausa ekstreemsel matkarajal on aga eriti mugav, kui näeme liikumismarsruudi kohe ära randme pealt, ilma, et peaks taskus või seljakotis navigeerimisseadme, paberkaardi või telefoni järele sobrama. Uuemates nutikellades on olemas ka teekonna tagasijuhatamise funktsioon, mis tähendab, et kui jalutuskäiku või matka alustades oli randmel kantav kell sisse lülitatud, siis hiljem aitab see kella kandjat alguspunkti sama marsruuti pidi tagasi juhatada.

Kvaliteetset nutikella kasutades ja randmelt kaarti järgides aga äraeksimise ohtu kartma ei pea, sest uuemate seadmete positsioneerimissüsteem on arendatud äärmiselt kõrgele tasemele, suutes tuvastada seadme kasutaja vägagi täpse asukoha.

Võimalus liikvel olles ühendusse jääda

Kell on suurepärane vahend sagedasele reisijale, kuna see toob kasutajani kõige vajalikuma, sealhulgas kohaliku ilmateate, reisiks vajalikud märguanded, kõned ja sõnumid. Näiteks nii mitmedki lennuliinid teavitavad oma kliente lennumuudatustest või -hilinemistest sõnumi teel, mis jõuavad reisijani eriti kiirelt, kui randmel kantav kell tähelepanu köitmiseks piiksu või värina teeb. Lisaks võimaldab nutikella ekraan juhtida teisigi tegevusi - pika lennureisi või autosõidu sisustamiseks jõuab kõrvaklappide olemasolul ära kuulata suure hulga asjalikke podcaste või tervenisti ühe audioraamatu!

Loomulikult eeldab kella intensiivsem kasutamine vastupidavat seadet ja aku pikka kestvust. “Uue GT 3 Pro kella puhul võib puhkusele minnes selle laadija lausa koju jätta, sest näiteks titaanist kellamudeli aku kestab ühe laadimiskorraga vastu kuni 14 päeva ja keraamilise mudeli aku kuni 7 päeva,” toob Mishina näiteid tänapäeva akude ülipikast tööeast, mida on vajadusel võimalik pikendada kiire juhtmevaba laadimise abil.