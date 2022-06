10 võimalust ekspertidelt, kuidas viia töötajate tervis järgmisele tasemele

Neil teemadel arutlesid enam kui 20 valdkonna tippspetsialisti Ülemiste City Tervisekonverentsil, kus fookuses olid kolm tervise põhivaldkonda – inimese vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Digimeditsiin aitab minutitega õigete spetsialistideni

Soome päritolu ning maailmas hoogsalt kasvav digitaalsete tervishoiuteenuste pakkuja Mehiläinen OY äriüksuse juht Andreas Taalase arvates peavad inimesed võrreldes varasemaga oluliseks just kiiret juurdepääsu professionaalsetele ravivõimalustele. “Kuigi me kanname sisuliselt igapäevaselt endaga kaasas kõikide võimalustega digikliinikut, siis Eesti turul on digitaalse ja kaugmeditsiini arenguruumi küllaga,” ütles Taalas. “Meie igapäeva tervisekäitumist muudab see mitmel viisil ning olulisem neist on see, et töötajad ei pea ootama kuudepikkuselt arsti järjekorras, vaid jõuavad minutitega õige spetsialistini.”

Töö tähenduslikkus annab tugeva aluse vaimsele heaolule

Üle 200 teadusartikli avaldanud Oslo ülikooli psühholoogia professor Arne Holte usub, et ettevõtte edukus on otseselt seotud ettevõtte töötajate vaimse tervisega. “Tervist propageeriv organisatsioon töötajatele seitse vaimse tervise õigust: identiteeditunnet, elu tähendusrikkuse tunnetamist, meisterlikkust, kuuluvustunnet ning turva-, osalus- ja kogukonnatunnet,” ütles Holte. “Hea vaimne tervis töökohal ei põhine sellel, et töökoht teeks meid õnnelikuks vaid selles, et meie tööl oleks tähendus,” ütles Holte.

Mõõdukas stress aitab kaasa sooritusele