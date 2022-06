Vahetusõpilaseks ihkaval neiul on Ameerika unistusest veel tuhat eurot puudu

Ade Nurk rääkis, et mõned aastad tagasi Paide Hammerbecki põhikooli rahvatantsurühmaga Ameerikas esinemas käies mõistis ta, et peab sinna tagasi minema ja seda maad teisel tasemel kogema. "Olen uudishimulik ja seiklusi otsiv inimene. Olen kogukonnas kaasa löönud kõikvõimalikes üritustes ja ettevõtmistes ning mulle meeldib maailma kogu selle eheduses avastada." selgitas ta.

Parim võimalus noorele inimesele Ameerikat avastama minna, on pürgida vahetusõpilaseks. Enne teda on seda teinud mitmed Paide noored ja nii palju, kui ta on kuulnud, on kõik väga rahule jäänud. "Esitasin vanetusõpilasi vahendavale organisatsioonile YFU taotluse, läbisin kõik testid ja vestlused ning sain rohelise tule," märkis ta.

Aga nii lihtne ja lilleline see kõik Nurga sõnul siiki pole. "Vahetusaastale kuluv osalustasu on 9960 eurot, mis on ühe gümnasisti jaoks üüratu summa. Kevadeks oli mul tänu abistavatele sugulastele ja headele isiklikele toetajatele YFU stipendiumifondil koos veidi üle 6000 euro. Nüüd on raha natuke juurde tiksunud, kuid puudu on veel veid üle tuhande euro," lausus ta.