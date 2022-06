Neljapäeval on tegevusmuuseumis kohtumisõhtu kirjanik Eeva Pargiga

Järvamaa muuseumi teadusjuhi Ründo Mültsi tutvustusel on autori omamoodi mõttepäevikus-mälestusteraamatus kaasteelisteks kõik Eeva Pargi aiad ja kodud lapsepõlvest kuni tänapäevani, pereliikmed ja tuttavad, lemmiktaimed ja lemmikloomad, looduselamused, tervis jpm. Elu ja unistused nõnda, nagu need on olnud.