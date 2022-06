Triatlonile jagus ligi 300 osavõtjat

Eelmisel pühapäeval hingati Järvamaal jälle triatloni rütmis, kui Paide tehisjärvel ja selle ümbruses peeti triatloni, mis oli Eesti karikasarja teine osavõistlus. Peakorraldaja Kirke Piiskoppel hindas ettevõtmise igati kordaläinuks. «Lõplikud kokkuvõtted on veel küll tegemata, kuid kolme stardi peale oli osalejaid ligi 300,» ütles ta töönädala alguses. «Kui arvestada, et on alles hooaja algus, siis on see ühe võistluse kohta päris korralik hulk.»