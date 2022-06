Mälestusmärk võõbati sini-kollaseks

Türi kesklinna vana kalmistu nurgas asuva mälestussamba, mis on püstitatud teises maailmasõjas võidelnud ja hukkunud kümne Nõukogude armee sõduri auks, on kellegi käsi aerosoolvärvidega Ukraina lipu värvidesse. Sini-kollane on ausamba see külg, mis jääb mööda Lembitu tänavat liikujatele silma.

Muinsuskaitseregistri andmetel on mälestussamba juurde kuuluva hauaplatsi suurus 50 ruutmeetrit. Mälestussammas ise on betoonist ja kaetud dolomiitplaatidega. Samba kõrgus 180 cm, laius 310 cm ja paksus 37 cm. Mälestussamba ülemises osas on tekst: "IGAVENE AU ISAMAASÕJAS LANGENUILE / 1941 - 1945". Selle all on viisnurga kujutis. Sambal oli 1984. aastal paigaldatud valge graniittahvel venekeelse kirjaga, et vennashauda on maetud 10 Nõukogude armee võitlejat. Praegune plaat on musta värvi graniidist ja samasisulise tekstiga. Samba tagumisel küljel on ringi sees sirbi ja vasara kujutis.