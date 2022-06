Linnapea Eimar Veldre sõnul on omavalitsused seda varemgi rakendanud, et aasta kõige valgemal ajal kas osaliselt või tervikuna tänavavalgustus välja lülitada. „Osa omavalitsusi rakendasid elektrienergia kokkuhoiuks tänavavalgustuse osalist väljalülitamist ka tänavu talvel. Paide piirkonnas talvel me seda ei soovi teha. Meie tänane otsus ei sündinud kerge südamega. Arutasime teemat linnavolikogu keskkonnakomisjonis, pidasime nõu ka politseiga. Kuritegevuse kasvu ei ole oodata, ent pisirikkumisi, mida suvel ikka enam on, võib tulla – proovime politseiga koostöös seda ennetada. Kindlasti võiks suveperioodidel olla rohkem politsei jalgsipatrulle ja seda ka olenemata tänavavalgustusest".