Vodja kooli pärandivaderid korrastasid Vabadussõja murdelahingu mälestuskivi ümbrust

Vodja kool on pärandivaderiks kooli territooriumile Eesti 100 puhul püstitatud Vabadussõjas peetud murdelahingu mälestuskivile. Kivi on toodud lahinguväljalt maa seest ning mälestusmärgina sai see paika, kui möödus sada aastat Vodja lahingust, milles löödi tagasi punaarmee.