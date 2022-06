"Lendan nii oma koer Vexiga tiibarjul, kui ka mootorvarjuga ja teeme akrobatikat. Minu jaoks on see sotsiaalse suhtlemise koht. Olen teadaolevalt ainus lennusportdiföderatsiooni president, kes ise ka lendab ja oleks üsna imelik, kui ma sellisel üritusel poleks kohal või istuksin pealtvaatajate seas," rääkis Rässa lisades, et tavaliselt on tema kolleegid föderatsioonide eesotsas eakad väärikad mehed. "Eks ma selline ebanormaalne vend olen."