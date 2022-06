Luise kohviku turundusjuht Ele Puidet märkis, et korraldasid lastehommikut esimest korda. "Tahtsime lastele pakkuda toredat pühapäevast hommikut ning meelitada koos nendega emad-isad kodust välja aega veetma," märkis ta.

Kohe peo alguses esitasid Türi tantsustuudio noorimad tantsijad "Pärlipüüdja" kava ning seejärel läks tantsuliste laulude ja mängudega edasi juba Triinu Leedmaa. Puidet ütles, et nende soov on tants ja mäng omavahel ühendada ja nagu lastehommiku külaliste nägudelt välja võis lugeda, õnnestus see päris hästi.