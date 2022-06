Väätsal peeti pedaalimist au sees

Tervisekompleksi juhataja Taavi Parts ütles, et kõigepealt said mudilased oma enda jalgratastega võidu kihutada. Seejärel prooviti kiirust arendada aga Eesti jalgrattamuuseumist toodud jalgrattabagidega, millest nii mõnigi oli üsna omanäoline. "need rattad pakkusid lastele palju lusti ning osade puhul tuli jalgade töö asemel ka mõistust rakendada, sest ülekandemehhanism oli väntamise asemel hoopis sõtkumisele ringi tehtud," selgitas ta.