Ohtlikke ehitisi saab nüüdsest positsioneerida

Eelmisel suvel korraldas TTJA kampaania „Märka ohtlikku ehitist“, mille käigus andsid vastutustundlikud ja tähelepanelikud kodanikud ametile teada 215 potentsiaalselt ohtlikust ehitisest. Tänaseks on TTJA jõudnud neist 80 puhul teostada paikvaatluse ning töö jätkub. Kuivõrd projekt oli edukas, otsustas TTJA teavitusvormi käivitada alaliselt. Nüüdsest on võimalik veebivormi kaudu edastada ka ehitise koordinaadid (ehk end positsioneerida).

Varasemalt oli võimalik ametile ohtlikust ehitisest teada anda vaid aadressi käsitsi sisestades. “2021. aasta kampaania ajal saime tagasisidet, et tihtipeale võib ehitis või ohtlik objekt asuda piirkonnas, kus aadressi on raske tuvastada või puudub see täielikult,” märkis TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik. “Seetõttu on nüüdseks lisandunud veebivormile võimalus lisada kaardilt asukoht just sellel hetkel, mil inimene ohtliku ehitise juures viibib,” lisas Tamtik.