Viiendik töötajatest plaanib lähikuudel töökohavahetust

10 282 töötajat hõlmanud uuringust selgus, et pea iga neljas töövõtja (23%) mõtleb sageli töökoha vahetamisele ja pisut enam kui iga viies töötaja (21%) on võtnud eesmärgiks järgmisel poolaastal endale uus töökoht leida.

„Suurt rolli omab töökoha vahetamise plaanides rahulolu töötasuga,“ tõi uuringust esile Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder ja lisas, et kui töötajatest, kes hindavad oma rahalist olukorda heaks, mõtlevad töökoha vahetamisele vähem kui viiendik (17%), siis töötasuga halvasti toimetulevatest töötajatest sooviks tööd vahetada tervelt 40%.

Suurem soov tööd vahetada on ka nendel töötajatel, kellel on vähem võimalusi oma töö asukohta valida, mis peegeldab töövõtjate ootust paindlikumale töökorraldusele.

79% töötajatest kas jälgib tööpakkumisi, on avatud tööandjate pakkumistele või on ise aktiivselt tööotsingutel. Võrreldes eelmise kevadega on aktiivseid tööotsijaid töötajate hulgas veidi rohkem.