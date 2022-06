Teatrimaraton tõi kortermajade hoovidesse elu ja melu

Paide muusika- ja teatrimaja kultuurijuht Mariliis Peterson ütles, et sõna «hooviteater» ei pisenda mingilgi moel festivalil osalevate harrastusteatrite olemust. «Hooviteatrite festival on üritus pigem seetõttu, et traditsiooniliselt on etenduspaikadeks hoovid. Seekord siis 12 kortermajade õueala,» selgitas ta.