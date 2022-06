Küsitlus: elektroonikakaubad on Eesti internetiostjate lemmikud

Eesti edetabelis on teisel kohal kodukaubad (50%), millele järgnevad riided ja jalanõud (46%). Lätis ja Leedus eelistab riiete ja jalanõude internetis ostmist vastavalt 57% ja 51% uuringus osalenutest ning tihedalt kannul on elektroonikakaubad, teatas Venipak.

Eesti naiste seas on populaarseimad hügieeni-, ilu- ja hooldustooted (61%), millele järgnevad rõivad ja jalanõud 58%-ga. Siin avaldub ka erinevus Balti riikide tarbimisharjumustes. Nii Lätis kui ka Leedus on naissoost e-ostlejate seas populaarseim kaubakategooria rõivad ja jalanõud vastavalt 69% ja 64%ga, millele järgnevad hügieeni-, ilu- ja hooldustooted vastavalt 53% ja 61%ga. Elektroonikakaubad on meeste seas populaarseimad nii Eestis (72%), Leedus (62%) kui ka Lätis (55%).