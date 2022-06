Merevägi annetas Eesti sõjamuuseumile admiral Johan Pitkale kuulunud hõbeserviisi

Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill tänas oma sõnavõtus mereväge väga erilise ja hinnalise annetuse eest. „On omamoodi ime, kuidas midagi taolist on läbi ajaloo meie päevini säilinud,“ ütles Lill viidates serviisi pikale teekonnale läbi Soome, Rootsi ja Kanada tagasi Eestisse. „Tähelepanuväärne on ka see, et peaaegu tervet sajandit serviisi ajaloost katab saladuseloor; pole teada, mis asjaoludel Pitka pere selle omandas,“ rääkis Lill ja avaldas lootust, et sõjamuuseumi teaduritel õnnestub asjasse selgust tuua.