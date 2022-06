Iga seitsmes inimene kuulub ühistusse

2019. aastal asutati esimene piiriülene ühistu Balti riikides, kui piimandusühistu E-Piim ja Läti piimaühistu Piena Cels ühinesid. „Kaasaegsed majandusühistud on piiriülesed, pealegi loob ühinemine kiire edasise arengu- ja investeerimisvõime võrrelduna näiteks konkurendi ülesostmisega,“ kommenteeris E-Piim Tootmine juhatuse esimees Jaanus Murakas, kelle sõnul võib ühinemisi tulla valdkonnas veelgi. „Ühistuline ettevõtlusvorm on rohkem kui lihtsalt äri. See põhineb kodanikualgatusel ning lahendab liikmete ja ühiskonna majanduslikke, keskkonnaalaseid, regionaalseid ja sotsiaalseid vajadusi ning väljakutseid. Öeldakse, et kapitalil pole rahvust, kuid ühistuline tegevus kannab küll rahvuskapitali ideed. Ühistud kannavad endas rahva väärtushinnanguid ja aateid ning ühistute otsustes on seda tihti märgata. Pealegi on ajalugu näidanud, et ühistud on vastupidavad ja jätkusuutlikud, suutes üle elada ka kõige keerulisemad ajad. Tänased edukad majandusühistud pärinevad eelmisest ja isegi üle-eelmisest sajandist.“

Suurimal ühistute koostöövõrgustikul on 70 000 liiget

Coop Eesti koondab 19 piirkondliku ühistu kaudu 70 000 Eesti inimest, kelle 320 kauplust ja 6000 töötajat moodustavad Eesti suurima toidu- ja esmatarbekaupade keti. Ühistukaubanduse eestvedajana erineb Coop erakaupmeestest selle poolest, et kogu kasum investeeritakse tagasi kohalikku ellu – kauplustesse, teenustesse ja kohaliku tähtsusega üritustesse.

Lisaks Coopile on Eestis palju väiksemaid ühistuid. Viimastel aastatel on ühistud alustanud näiteks finantssektoris, aga ka energiatootmises, et leida jätkusuutlikumaid lahendusi energiakriisi tingimustes.