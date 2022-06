Laadakorraldaja Triinu Palmiste ütles, et antud lool on tegelikult pikem taust. “Tallinna noormehed on korraldamas oma sõbrale poissmeeste pidu. Nad hakkavad pealinnast sõitma ning pärastlõunaks peaksid nad jõudma autoga meie laadaplatsile,” teadis ta öelda. “Et peole lisa teenida, müüvad nad laadal auto oksjoni korras maha. Osa saadavast summast peaks minema ka heategevuseks.”