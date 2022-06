Türi vald pälvis suure tunnustuse

Tulemuste puhul on seekord silmapaistvamaid valdu-linnu esile tõstetud kolmes kategoorias: suurimad ligipääsetavuse arendajad, parimad võimaluste kasutajad ja avatud valitsemisega omavalitsused.

Ettepaneku, lisada ligipääsetavus eraldi hindamiskategooriana, tegi käesoleval aastal Sotsiaalministeerium ja nii õnnestus sel korral tunnustada omavalitsusi, kes on ligipääsetavuse parendamisse kõige enam panustanud. 2021. aasta edukad ligipääsetavuse arendajad on Viljandi linn , Narva linn ja Viimsi vald .

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on ligipääsetavuse probleemkohtade tõstatamine ning kohalike omavalitsuste motiveerimine nendega tegelemisel äärmiselt olulised. “Ühiskonnaelus kaasalöömisel peavad kõikidele inimestele olema loodud võrdsed võimalused. Seetõttu tuleb kindlasti tunnustada omavalitsusi, kes ligipääsetavuse arendamisel kõigile teistele eeskujuks on,” märkis minister.

Võimaluste kasutajate kategoorias paistis teist aastat silma Rakvere vald , samuti on esile kerkinud Võru linn ja Muhu vald . Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektori Veikko Luhalaidi sõnul oleneb omavalitsuse võimekus sellest, kuidas olemasolevaid parameetreid arvestades, nagu näiteks elanike arv või tulusus, oma võimalusi kasutada osatakse.

„Samas ei tohiks teenustasemete tulemusi võtta range pingereana, mille nimel võistelda tuleks, vaid tegu on kasuliku tööriistaga, mille abil omavalitsustel on võimalik oma potentsiaali maksimaalselt ära kasutada,“ rõhutas Luhalaid.

„Avatud valitsemist iseloomustab aus ja selge kommunikatsioon ning läbipaistvad ja elanike osaluselt tehtud otsused ning tegevused. Selle loomulik ja vajalik osa on digilahenduste kasutamine,“ selgitas E-riigi Akadeemia E-demokraatia valdkonnajuhi Kristina Reinsalu. „Kasu omavalitsustele seisneb ennekõike selles, et erinevate vaatenurkade rohkus aitab otsuseid paremaks teha. Samuti on otsuste tegemisel osalenud inimesed meelsamini valmis ise panustama ja ka vastutust võtma,“ lisas ta.