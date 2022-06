Järvamaal vähenes elanike arv kümne aastaga ligi viis protsenti

Järvamaal elas viimase rahvaloenduse andmetel 29 697 inimest, mida on 4,7 protsenti vähem kui eelmise, 2011. aasta rahvaloenduse ajal. Arvuliselt on kümne aasta jooksul vähenemine olnud 1620 inimest. Sealhulgas on maakonnakeskuse Paide elanike arv praeguse omavalitsusüksuse piirides vähenenud kümne aastaga 2,5 protsenti.

Kõige lähemal on Järvamaa elanike arvu vähenemine olnud naabermaakonnale Lääne-Virumaale, kus kümnendi jooksul on elanikke vähemaks jäänud 4,8 protsenti. Et Lääne-Virumaa on suurem – seal elab viimase rahvaloenduse andmetel üle 58 700 elaniku –, on inimeste arvult olenud ka vähenemine suurem: seal elab ligi 3000 inimest vähem kui kümnend tagasi.