Näituse sekretär, Eesti Jahikoerte Tõuühingu juhatusse kuuluv Aili Pärtel-Beljaev selgitas, et neil on juba traditsiooniks on saanud, et nende näitus toimub keset Eestit. "Selleks on Särevere suurepärane koht, nii on kõigil mitte väga kauge tulemine," lisas ta.