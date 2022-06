Linnavolinikud: Meil on piinlik Paide linnarahva ees!

Seda majanduslikult väga ebastabiilsel ajal. Olukorras, kus linna allasutusi, koostööpartnerid ja erinevaid tegevusi on tabanud eelarvelise viletsa seisu tõttu suured omavalitsuse poolse toetustest ilmajätmised või märkimisväärsel hulgal vähendamised. Kärpekäärid on tabanud ning päris rahastuseta on jäänud mitmed linnarahva hüvanguks tegutsevad sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonnaga seotud ettevõtmised, kannatada on saanud noorte ja laste ettevõtmised, külad ja piirkondlikud ühendused. Paljud olulised ettevõtmised on jäänud toetuseta just nimelt kriisiolukorrast tingitud rahapuudusel.