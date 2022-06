PILDID ⟩ Jaanilaadal läks retroauto nimel maruliseks üksteise ülepakkumiseks

Täna Paide vallimäel toimuva jaanilaada külaliste eest ilmataat just eriliselt ei hoolinud. Oli juuni keskpaiga kohta pigem külm, pilves ja vägagi vihmane. See aga ei tähendanud, et laadalised la(a)dameluta oleksid jäänud, sest selgus vana tõsiasi- eestlase pulmajant läheb teisele eestlasele alati peale.