Musta vanametalli hind on vähenenud kolmandiku võrra

Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa selgitas, et kukkumise peamiseks põhjuseks on majanduse oodatav jahtumine selle aasta teises pooles. "Kuna musta vanametalli kasutatakse kõige enam ehitusterase tootmiseks, siis on tumedad pilved majanduse väljavaate osas teinud kõik sektorid äärmiselt ettevaatlikuks. Loomulikult ka ehitussektori. Äsjased andmed elamispindade müügi kohta USA-s näitavad juba maikuus 14,4% suurust langust. See on suurim langus alates 2020. aasta aprillist," sõnas ta.

"Rahakraanide kinnikeeramine keskpankade poolt vähendab nõudlust veelgi ja see ei ületa enam kuidagi pakkumist. Ettevõtted investeerivad vähem ja tarbijad kulutavad vähem. Kindlasti saame siia võrrandisse lisada veel intresside tõusud, Ukraina ümber toimuva ning Hiina pealinnas Pekingis leviva koroonaviiruse. Hiina 22 miljoni elanikuga pealinn Peking on võidujooksus ajaga, et saada hakkama kõige tõsisema koroonapuhanguga alates pandeemia algusest.“