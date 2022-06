Saunafestivali peaauhinna võitis Järvamaa päästekomando pealik

Sadamas auhinnaloosil ei piirdunud üllatused ainuüksi parima sauna tiitli üleandmisega. Festivali peaauhind on uhiuus keris, mis loositi välja käepaela numbri alusel.

Saunafesti korraldaja Jaanus Ild palub Kihnu külmhoone perenaisel tõmmata karbist pimesi ühe sedeli. Sedeleid keerutades kukub üks karbist välja, mispeale otsustakse, et just see väärib võitu. Ild veerib aegalselt numbrit … 095791.