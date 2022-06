Elron: rongireisijate arv on viimastel kuudel oluliselt kasvanud

Võrreldes aastataguse ajaga on suurim reisijate arvu kasv Tallinna-Tartu ekspress liinil (+64%), Tallinna-Narva ekspress liinil (+38%), Tallinna-Tartu liinil (+38%), Tallinna-Viljandi ekspress liinil (+37%), Tallinna-Narva liinil (+34%) ning Tartu-Koidula-Piusa (+33%) liinil.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronni Kongo rõhutas, et kuigi üheltpoolt on rõõmustav, et ühistranspordi ja eriti rongiga reisijate arv on taastunud pandeemia-eelsele tasemele ja ilmselt kasvab veelgi, siis muret valmistavad eelkõige tipp-aja väljumised, mil reisijatel rongis piisavalt ruumi pole.

„Suurima täitumisega väljumised on ennekõike pärastlõunased ja tööpäeva-lõpu kellaajad. Kui on võimalik eelistada päevast või hilisõhtust reisiaega, siis on tõenäosus rongis istuma saada suurem,” nentis Kongo.

Ta lisas, et populaarsemate sõiduliinide rongides nii Tallinna-Tartu kui ka Tallinna-Narva liinidel tasub kindlasti tippaja väljumiste asemel eelistada päevaseid või hilisõhtuseid väljumisi. “Näiteks reedeti või pühapäeviti Tartust Tallinnasse sõites on hilisematel väljumistel rongis mõnevõrra vähem reisijaid kui pärastlõunastel ja õhtustel kellaaegadel,” pani Kongo reisijatele südamele.

Kongo selgitas, et Elron on otsimas lahendusi, et reisijatel oleks võimalik enne veebist piletit ette ostes näha, kui suures osas on rong eelmüügist täitunud, et oleks võimalus eelistada väiksema täitumisega väljumisi.